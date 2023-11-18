Некоторые страны-члены Евросоюза (ЕС), такие как Франция, начали программу милитаризации Армении.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его мнению, не любая программа милитаризации полезна: «Армения не нуждается в милитаризации, ей нужна мирная программа».

Х.Гаджиев также упомянул об азербайджанофобии и исламофобии в некоторых западных кругах: «Это также не приносит пользу амбициям и интересам ЕС в области региональных ресурсов. Мы в том числе приняли во внимание недавнее бессмысленное заявление Совета Европы, содержащее ненужную критику в отношении Азербайджана… Институты ЕС никогда не были справедливы по отношению к Азербайджану, когда ее территории находились под оккупацией».

Гаджиев отметил, что европейские структуры должны стать частью решения: «Мы всегда советовали странам-членам, таким как Франция, во-первых, не поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана. Во-вторых, не посылать ненужные месседжи, поддерживающие реваншизм в Армении, и прекратить пропаганду ненужных геополитических игр в нашем регионе. К сожалению, есть факты этого. Мы считаем, что это историческая возможность и исторический импульс, и что соответствующие европейские институты также должны стать частью решения, а не проблемы, для продвижения мирной повестки дня».

По словам помощника президента, повестка Азербайджана сейчас направлена на нормализацию двусторонних отношений с Арменией: «Незаконный режим Армении сейчас разоружен и выведен с территории Азербайджана. Это означает, что теперь нет препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что это историческая возможность, чтобы построить устойчивый мир на основе пяти фундаментальных принципов, которые Азербайджан предложил армянской стороне. Азербайджан создал модель для решения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии».

Х.Гаджиев напомнил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла урегулировать Карабахский конфликт: «Минская группа (МГ) потерпела неудачу, сделав своей миссией поддержание и продолжение оккупации Арменией земель Азербайджана».

По словам Гаджиева, эпоха оккупации и несправедливости закончилась: «Повестка дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна продемонстрировать добрую волю. Мы уже представили армянской стороне пятый пересмотренный вариант мирного договора, но прошло более двух месяцев, а они до сих пор не ответили. Теперь в регионе возникли новые реалии. Эти новые реалии основаны на законности и легитимности».

Далее он коснулся будущих отношений с Арменией: «Мы хотели бы построить новую архитектуру безопасности в регионе, основанную на принципах справедливости, признания территориальной целостности и суверенитета друг друга и прекращения всех территориальных претензий».

Он подчеркнул, что Баку поддерживает налаживание двусторонних отношений между двумя странами: «Я думаю, что нам следует прийти к заключению мира, а другие партнеры также могут поддержать это соглашение. Прежде всего, мир и региональная безопасность находятся не в Брюсселе, в Париже, в Вашингтоне, в Москве или где-то еще. Мир находится в самом регионе».