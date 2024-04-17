Высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

Как сообщает #, об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения», — сказал он.