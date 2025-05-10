Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать Владимира Путина как главное препятствие на пути к мирному урегулированию в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники из числа американских и европейских чиновников. По данным агентства, на Западе сейчас прорабатывают сценарии усиления давления на Москву, если она откажется остановить боевые действия.

Вашингтон и европейские столицы в настоящий момент ведут работу над заключительным вариантом соглашения о 30-дневном перемирии в Украине, говорят источники Bloomberg. Документ пока не оформлен окончательно, а его параметры зависят от позиции Соединенных Штатов, которые настаивают на безусловном прекращении огня обеими сторонами и прямых переговорах между Москвой и Киевом. По словам собеседников агентства, в случае отказа России от перемирия США и их союзники готовы ввести против Москвы новый пакет жестких санкций.

Информация о нарастающем раздражении в Белом доме действиями Путина находит подтверждение и в заявлении нового канцлера Германии Фридриха Мерца. В интервью Bild он сказал: «Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к Путину». Мерц также подтвердил, что в случае отказа России от перемирия «последует масштабное ужесточение санкций», а Украина, в свою очередь, продолжит получать всестороннюю поддержку Запада — «в том числе финансовую и военную». По словам канцлера, Вашингтон полностью поддержит эту линию.

Ранее Reuters сообщил, что США и страны Европы находятся на финальной стадии подготовки предложения о 30-дневном режиме прекращения огня. По словам одного из дипломатических источников агентства, соглашение может быть достигнуто «в ближайшие часы или дни». «Мы еще не полностью согласовали документ, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения. В течение следующих часов или дней может быть объявлено о прекращении огня — либо на 30 дней, либо поэтапное. Эти варианты пока обсуждаются», — пояснил он. Если Кремль откажется от перемирия, США и ЕС готовы ввести новые санкции, подчеркнул источник агентства.