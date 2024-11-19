Поддержка действий Израиля на Ближнем Востоке со стороны США стала главной проблемой для достижения международного мира.

Как передает ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

«К сожалению, Совет Безопасности ООН не может выполнить свою главную задачу по установлению международного мира только из-за того, что одна страна, Соединенные Штаты, всеми силами поддерживает сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС)», — приводит слова Арагчи его пресс-служба.

«Очень важно единство в регионе, арабском и исламском мире, чтобы усилить давление на сионистский режим и остановить его преступления. Эти усилия были в значительной степени эффективными, но не смогли остановить преступления израильского режима в секторе Газа и Ливане, а также атаки на Сирию», — добавил дипломат.