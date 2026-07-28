Новость о том, что избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья намерен закрыть посольство страны в Азербайджане, на первый взгляд выглядит второстепенной дипломатической новостью. Однако за ней скрывается гораздо более масштабный политический сюжет: смена власти в Боготе, завершение четырёхлетнего периода правления Густаво Петро и попытка новой администрации пересмотреть внешнеполитические приоритеты страны под лозунгом бюджетной экономии. Чтобы понять, почему Баку оказался в числе примерно полутора десятков столиц, где планируется закрытие дипломатических представительств, необходимо прежде разобраться, как к власти в Колумбии пришёл юрист из Барранкильи, ранее известный прежде всего как жёсткий критик Петро.

Победа де ла Эсприэльи стала результатом сразу нескольких факторов. Прежде всего сказалась усталость значительной части избирателей от четырёх лет правления Петро — первого левого президента в истории Колумбии. Его правящая коалиция оказалась крайне неустойчивой и распалась на фракции задолго до выборов. К началу избирательной кампании 2026 года правительство подошло с целым комплексом нерешённых проблем: кризисом системы здравоохранения, ростом фискального дефицита на фоне отказа от бюджетной консолидации, ухудшением ситуации с безопасностью в регионах, где активизировались вооружённые группировки, а также репутационными потерями из-за коррупционных расследований в отношении ряда министров.

На этом фоне президентская кампания фактически превратилась в референдум за или против петризма. Правый электорат, который традиционно был раздроблен между несколькими кандидатами, на этот раз сумел консолидироваться вокруг фигуры де ла Эсприэльи. Он выстроил свою политическую идентичность на жёсткой антилевой риторике, обещаниях восстановить безопасность с помощью политики «твёрдой руки» по образцу Сальвадора и провести масштабную экономическую либерализацию, вдохновляясь реформами аргентинского президента Хавьера Милея. Определённую роль сыграл и внешний фактор: администрация Дональда Трампа открыто критиковала курс правительства Петро и благожелательно воспринимала перспективу прихода к власти его политических оппонентов. Кроме того, обсуждение возможного введения ограничительных мер в отношении денежных переводов колумбийских мигрантов из США также стало одним из факторов общественной дискуссии в ходе кампании. В итоге во втором туре 21 июня де ла Эсприэлья обошёл кандидата от левого «Исторического пакта» Ивана Сепеду с преимуществом примерно в 250 тысяч голосов из более чем 26 миллионов действительных бюллетеней, набрав около 49,7 % против 48,7 % у соперника.

Такой результат оставляет Колумбию практически разделённой на два политических лагеря. Итоги голосования показали почти равное распределение поддержки между сторонниками левых и правых сил. Предвыборная кампания сопровождалась спорами о легитимности подсчёта голосов и обвинениями в манипуляциях с электронными протоколами. Де ла Эсприэлья вступает в должность 7 августа без гарантированного большинства в Конгрессе, где ему предстоит выстраивать коалицию с традиционными политическими партиями, включая «Радикальные перемены», уже заявившие о готовности сотрудничать с новым правительством.

При этом страна получает президента, чья программа во многом противоположна курсу предшественника. Вместо расширения роли государства в социальной сфере предлагаются бюджетная дисциплина и сокращение государственных расходов, а вместо политики «Тотального мира», основанной на переговорах с вооружёнными группировками, — усиление роли силовых структур и более жёсткий подход к вопросам безопасности. Подобный разворот почти неизбежно сохранит высокий уровень политической поляризации и может привести к новым протестам со стороны профсоюзов и общественных движений.

Именно в логику бюджетной экономии вписывается решение о закрытии примерно полутора десятков дипломатических представительств, включая посольство в Баку. Перечень стран — Алжир, Азербайджан, Барбадос, Куба, Чехия, Эфиопия, Гана, Гаити, Венгрия, Малайзия, Никарагуа, Румыния, Сенегал и Южно-Африканская Республика — наглядно отражает подход новой администрации. Речь идёт преимущественно о государствах, дипломатическое присутствие в которых Богота расширяла в последние десятилетия в рамках политики диверсификации международных связей и укрепления отношений со странами Глобального Юга, а не о традиционных внешнеполитических приоритетах Колумбии — США, Европейском союзе или государствах собственного региона.

Не менее показательным выглядит решение отказаться от открытия посольства в Палестине. Тем самым новая администрация фактически пересматривает одну из наиболее символичных внешнеполитических инициатив правительства Петро, которое в последние годы заметно дистанцировалось от Израиля и позиционировало Колумбию как одного из наиболее последовательных сторонников палестинской позиции на международной арене. Для команды де ла Эсприэльи подобные шаги представляются одновременно идеологически чуждыми и финансово неоправданными. Поэтому сокращение дипломатической сети преподносится не только как элемент бюджетной консолидации, но и как политический сигнал: Колумбия намерена отказаться от значительной части внешнеполитического наследия Петро и вернуться к более прагматичной модели, ориентированной на традиционных партнёров.

Для Азербайджана эта новость сама по себе не означает ухудшения двусторонних отношений. Дипломатические отношения между Баку и Боготой, установленные ещё в 1994 году, сохраняются. Посольство, открытое в 2014 году на уровне поверенного в делах, представляло собой сравнительно небольшую дипломатическую миссию. Сотрудничество между двумя странами и без того ограничивалось преимущественно культурно-образовательными проектами, отдельными политическими консультациями и гуманитарными контактами, тогда как товарооборот и инвестиционное взаимодействие оставались весьма скромными. По данным международной торговой статистики, в 2024 году совокупный товарооборот между Азербайджаном и Колумбией составлял около 4 млн долларов, причём основу азербайджанского экспорта формировали нефтепродукты, тогда как Колумбия поставляла главным образом срезанные цветы, кофе и фрукты.

На фоне остальной Латинской Америки эти показатели выглядят более чем скромно, хотя и не являются самыми низкими в регионе. Торговля Азербайджана с Бразилией заметно превышает колумбийское направление, тогда как показатели по Эквадору находятся примерно на сопоставимом уровне. В то же время товарооборот с рядом других стран региона, включая Аргентину и Мексику, также остаётся весьма ограниченным. Таким образом, Колумбия занимает промежуточное положение среди латиноамериканских партнёров Азербайджана, однако в масштабах общего внешнеторгового оборота страны, превышающего 45 млрд долларов в год, эти показатели остаются статистически незначительными.

Поэтому закрытие посольства следует рассматривать прежде всего как следствие общего пересмотра внешнеполитических приоритетов новой колумбийской администрации, а не как свидетельство ухудшения отношений с Азербайджаном. Баку оказался не столько объектом отдельного политического решения, сколько одним из направлений, которые не были признаны необходимыми в условиях масштабного сокращения дипломатической сети. Наиболее вероятно, что после закрытия посольства дипломатическое сопровождение отношений вновь будет осуществляться через посольство Колумбии в Турции, как это происходило до открытия миссии в Баку в 2014 году.

Таким образом, речь идёт скорее о сокращении уровня дипломатического присутствия, чем о пересмотре двусторонних отношений. Вместе с тем этот шаг отражает более широкую тенденцию: курс латиноамериканских левых правительств на расширение дипломатического присутствия в государствах постсоветского пространства и других регионах Глобального Юга не является необратимым. Смена политического цикла внутри отдельной страны способна привести к пересмотру как внешнеполитических приоритетов, так и дипломатической инфраструктуры.

Заур Нурмамедов