Мало того, что цены на продукты питания постоянно растут, так еще производители постоянно уменьшают вес расфасованной продукции и используют все более дешевые ингредиенты, чтобы удешевить производство. В результате страдает качество, а значит и потребители.

На днях о том, что Европа столкнулась с новым видом инфляции – скимпфляцией, заявила член Европарламента от Хорватии Биляна Борзан. По ее словам, он возник в том числе на фоне конфликта в Украине. Ряд ингредиентов во многих продуктах питания был заменен на менее качественные. Например, используют пальмовое масло вместо подсолнечного. Эти меры рассматривались как временные, однако продолжают сохраняться по сей день, отметила дипломат.

«Особую тревогу вызывает то, что некоторые производители не информируют потребителей об изменении состава на упаковке, а пищевая ценность уже не соответствует исходным данным», — подчеркнула Борзан.

Граждане нашей страны уже давно жалуются на то, что качество многих продуктов питания не то, что когда-то. Касается это как иностранных, так и местных товаров. В колбасе и сосисках обычно мясо непонятного происхождения, шоколад часто имеет вкус пластмассы и т.д.

Насколько этот вид инфляции коснулся Азербайджана, почему и что делать? Об этом # рассказал социолог, руководитель движения «Здоровое общество» Эльчин Байрамлы.

По его словам, безусловно, происходящие в мире политические, военные и экономические кризисы затрагивают все страны, в том числе и Европу. Продолжающаяся война НАТО и России в Украине и взаимные экономические санкции разрушили экономическую и коммерческую системы. По этой причине на фоне резкого сокращения продукции таких гигантских производителей, как Россия и Украина, во многих продуктах питания пытаются использовать дешевые заменители, чтобы цена не росла дальше. Эти процессы оказали определенное влияние на нашу страну.

«В нашей стране инфляция продолжается высокими темпами и рост цен на продукты не останавливается. Рост цен на импортную продукцию закономерен, но он неестественен примерно на половину отечественной продукции, потому что у нас нет факторов, влияющих на рост стоимости — например, топливо, вода, электричество, газ не подорожали, налоги не увеличены и т.д. В случае с другой половиной отечественной продукции, повышение стоимости закономерно, так как некоторые комплектующие закупаются за рубежом. Например, корма для птицы и скота, различные удобрения закупаются за границей и цены на них выросли, что увеличивает себестоимость», – заявил социолог.

Что касается качества, то, по его словам, во всем мире натуральные ингредиенты заменяют искусственными во многих продуктах, а подавляющее большинство населения вынуждено покупать их из-за своих низких финансовых возможностей. В сельскохозяйственной продукции широко используются химические препараты для повышения производительности и снижения себестоимости.

«Наши импортеры начали привозить более дешевую и некачественную продукцию и продавать под видом качественной продукции. Особенно часто это происходит с молочной продукцией. Например, в наших магазинах продается сливочное масло под разными названиями с маркировкой «белорусское производство» по 13-14 манатов за кг. Однако в Беларуси таких марок нет, и даже их официальные магазины в Баку не могут продавать масло дешевле 24 манатов. Это значит, что это масло спреды пальмового происхождения, в лучшем случае маргариновые. То же самое относится и к маслу, продаваемому под видом новозеландского», – поделился Байрамлы.

Аналогичная ситуация и с продукцией пищевой промышленности отечественного производства.

«Поскольку в стране нет независимых лабораторий, получить информацию о составе практически невозможно. На любом товаре можно написать что угодно, и никто его все равно не сможет проверить. У потребителей нет прав, нет возможности проверки, зато созданы благодатные условия для производителей и продавцов. Закон о правах потребителей существует только на бумаге. Если не будет независимых лабораторий и контроля за качеством, здоровье населения будет под угрозой», – сказал эксперт.

Байрамлы отметил еще одну проблему: продукты с ГМО все больше вытесняют с рынка натуральные продукты. Это большая угроза, поскольку наша страна может попасть в зависимость от мировых семеноводческих компаний. Поэтому необходимо беречь и приумножать натуральные семена. Импорт, производство и продажа ГМО-продуктов должны быть запрещены. Сельскохозяйственный сектор Азербайджана имеет потенциал для обеспечения населения продуктами питания и даже для экспорта в больших объемах. Зарубежные эксперты говорят, что скоро в мире наступит серьезный продовольственный кризис, что приведет к экономическому и социальному кризису.

«Страны, которые обеспечивают себя продовольствием, пострадают не так сильно. Но в тех странах, которые серьезно зависят от импорта, а это и Азербайджан, ситуация будет сложной. На протяжении многих лет мы пытаемся стимулировать правительство к дальнейшему развитию аграрного сектора и использованию всех возможностей для обеспечения продовольственной безопасности. Однако принятые до сих пор меры не являются адекватными, а зависимость от импорта не снижается. Думаю, что, приведя в страну определенную часть стратегических резервов, которые мы храним в иностранных фондах с доходностью в один процент и инвестируя в экономику, можно получить больший доход. Увеличится производство продукции в стране, экономическое развитие ускорится и будет изобилие. В результате зависимость от импорта снизится и наши экспортные возможности расширятся», – уверен он.

Но для этого параллельно необходимо полностью предотвратить монополии и коррупцию, а также увеличить льготы и помощь производителям продуктов питания. По его мнению, стратегическая антикризисная программа должна быть принята и реализована быстро. В противном случае мы не можем быть застрахованы от влияния глобальных кризисов.