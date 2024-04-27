Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, отверг обвинения экс-президента США Дональда Трампа в свой адрес и предложил ему устроить президентские дебаты, передает ТАСС.

«Разглагольствования президента Трампа в отношении меня — это слабозвязный поток диких и неточных заявлений, на которые лучше всего было бы ответить с помощью американской традиции президентских дебатов», — написал он в X (ранее Twitter).

Кеннеди-младший добавил, что Трамп, который «зарекомендовал себя самым искусным участником дебатов», «не должен испугаться» подобного вызова.

В пятницу Трамп в Truth Social назвал Кеннеди-младшего «внедренным агентом» демократов, целью которого является помочь президенту США Джо Байдену переизбраться на второй срок на грядущих выборах.

Ранее Кеннеди-младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, заявлял, что команда Трампа предлагала ему рассмотреть возможность стать вице-президентом, однако он отказался. Сам Трамп опроверг такое заявление, назвав его ложью.

Трамп неоднократно заявлял, что готов провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время.