Сильная раздражительность и агрессивность стали наблюдаться среди населения Азербайджана в период коронавирусной пандемии. Отечественные специалисты в области психиатрии заявляют, что, как и прогнозировала ВОЗ, участились случаи бытового насилия.

Но что еще более вопиющее, так это то, что в стране участились преступления, совершаемые против детей взрослыми родственниками. Чем обусловлено жестокое отношение взрослых к беззащитным детям? На мой взгляд, на этот вопрос должны ответить не только психиатры, правоохранители и госструктуры, курирующие проблемы семьи, но и законодатели. Самое время ударить по бытовому насилию жесткими наказаниями. Иначе потом будет поздно.

Буквально в минувшее воскресенье СМИ распространили сообщение о том, что в Геранбойском районе 11-летний Фарид Тахмазов стал жертвой умышленного убийства. Мальчик был забит до смерти родной матерью и ее сожителем. Убийцы спрятали тело ребёнка в камышах, а знакомым и родственникам сообщили, что мальчик уехал в Гянджу для участия в религиозной церемонии по случаю Ашуры.

18 августа в Агстафинском районе был выявлен факт регулярных истязаний и пыток детей 8 и 7 лет. Жительница Гянджи Замина Гасанова обратилась с заявлением в районную прокуратуру и показала, что ее внуков истязает мачеха Саадат Мехралиева. В итоге женщина привлечена к уголовной ответственности по статье 133.1 (Истязание — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями) Уголовного кодекса АР.

8 августа в посёлке Ходжасан Бинагадинского района Баку физическому насилию подверглись брат и сестра в возрасте 6 и 14 лет. Преступление совершено дядей детей и его женой. Мужчина, который является сводным братом матери пострадавших, несколько раз прижег мальчика раскаленным ножом. А его жена отрезала девочке волосы, брови и ресницы. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства уголовного дела, возбужденного по статьям 133.2.1, 133.2.4 и 133.2.6 УК.

В приюте Союза детей Азербайджана у правозащитника Кямали Агазаде нашли убежище пятилетний и семилетний мальчики. Первому мать со своим любовником оторвала часть языка (!), кроме того, преступники прижигали на теле ребёнка сигареты. Все это происходило в Баку. По предварительным данным, на момент совершения преступления женщина и ее сожитель находились под воздействием наркотических веществ. А второго ребенка, проживающего в Барде, в июле этого года доставили в местную больницу с ожогами. Мальчик рассказал сотрудникам полиции, что после того как он украл пачку кукурузных палочек в магазине, его мать Рая Гасанова прижгла ему руки раскаленной на огне ложкой. По словам ребенка, мать и ее гражданский муж Махмуд Мехралиев постоянно беспричинно избивали его.

И это далеко не единственные преступления против детей – это только те факты, что имели место за последние два месяца. Тогда как по данным МВД республики, за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого количество преступлений, в результате которых пострадали дети, уменьшилось на 16,5%. Очень хочется, чтобы так оно было и дальше, но факты говорят сами за себя.

А с другой стороны в Азербайджане увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами.

За шесть месяцев 2021 года рост числа деяний, совершенных представительницами слабой половины человечества, составил 21,1%.

Так, за январь-июнь по Азербайджану было зафиксировано 803 факта бытового насилия и это по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 24,3%. Причем 14,7% выявленных преступлений совершены ранее уже судимыми лицами, а 4,7% — в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Из всего этого можно сделать вывод, что в среднем за день в стране имеют место по четыре факта домашнего насилия.

В результате 89,2% фактов бытового насилия жертвы получили менее тяжкие и легкие телесные повреждения. 5,4% домашнего насилия завершились умышленным убийством или покушением на убийство. В 3,2% случаев жертвы получили тяжкие телесные повреждения. 0,6% сопровождались пытками.

В целом от бытового насилия пострадал 821 человек и данный показатель больше прошлогоднего на 23,8%. Из пострадавших 77,8% женщины, 0,5% несовершеннолетние.

География бытового насилия указывает на то, что рост аналогичных фактов зафиксирован в Лянкяранской-Астаринской, Газахской-Товузской, Губинской-Хачмазской, Аранской, Ширванской-Сальянской, Гянджа-Дашкесанской зонах, а также в Баку, где увеличение составило 17.8%. Почти в два раза такие преступления возросли в Центральной Аранской зоне.