Согласно последнему докладу Международной диабетической федерации (МДФ), в настоящее время почти 66 миллионов европейцев страдают от диабета. Через 25 лет, по данным организации, эта цифра может вырасти до 72 миллионов. МДФ изучает данные более 250 национальных диабетических ассоциаций в 158 странах и территориях, пишет euronews.com.

Диабет — это хроническое эндокринное заболевание, которое характеризуется высоким уровнем сахара в крови. Со временем оно может привести к серьезным повреждениям сердца, сосудов, глаз, почек и нервной системы.

Однако это лишь верхушка айсберга, поскольку считается, что у трети европейцев в возрасте от 20 до 79 лет диабет не диагностирован.

В Европейском союзе болезнь наиболее распространена среди взрослых в Германии, где с хроническим заболеванием живут 6,5 миллиона человек. За ней следуют Италия (5 миллионов) и Испания (4,7 миллиона).

Португалия, Хорватия, Мальта и Кипр демонстрируют самую высокую распространенность заболевания с поправкой на возраст: около 10% взрослого населения этих стран страдают от этого недуга.

Напротив, самый низкий показатель распространенности с поправкой на возраст наблюдается в Ирландии (3%), за которой следуют Нидерланды (5%) и Австрия (5,4%).