Миллионы жителей Афганистана страдают от голода, треть населения страны не имеет доступа к продовольствию, сообщается на сайте ООН.

Семьи не готовы к суровым зимним месяцам, когда вопрос голода стоит наиболее остро — особенно в горных районах, окруженных снегами и льдами, говорится в сообщении.

С января по ноябрь 2023 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН помогла 18,4 млн жителей Афганистана, распределив более 559 тыс. тонн продовольствия, отмечают в организации.

За последние полгода, по данным ООН, ВПП удалось оказать жизненно важную помощь почти 230 тыс. уязвимых афганцев благодаря гранту в размере $3,2 млн. Он был предоставлен гуманитарным целевым фондом для Афганистана, управляемым Исламским банком развития (ИБР).