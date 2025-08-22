«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой», — говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН, сообщает gazeta.ru.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на брифинге в Женеве выразил уверенность, что эту ситуацию можно было предотвратить, если бы гуманитарные организации продолжали поставлять продовольствие и гумпомощь жителям региона.

«Это голод в нескольких сотнях метров от источников пропитания на плодородной земле», — подчеркнул Флетчер.

В связи с этим он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе, а также открыть все контрольно-пропускные пункты на севере и юге региона, чтобы жители Газы могли беспрепятственно получать еду и предметы первой необходимости.