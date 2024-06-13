Россия могла намеренно применить «тактику голода» во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равносильно военному преступлению. Об этом говорится в анализе, который был представлен в Международный уголовный суд (МУС), пишет The Guardian.

Документ лежит в основе досье, которое было представлено в МУС юристами Global Rights Compliance, работающими совместно с правительством Украины. Сообщается, что во время осады и захвата Мариуполя погибли 22 тысячи человек. Мирные жители оставались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней осады, при этом температура упала ниже минус 10 градусов по Цельсию.

Партнер компании Global Rights Compliance Катриона Мердок заявила, что захват Мариуполя российской армией состоял из четырех этапов, во время которых атакам подверглась гражданская инфраструктура города, была отключена поставка электроэнергии, отопления и воды, а также было отказано в эвакуации мирных жителей.

По словам Мердок, поэтапное нападение на Мариуполь продемонстрировало, что Россия планировала захватить город без пощады к его гражданскому населению, численность которого до войны оценивалась в 450 тысяч человек.

В досье говорится, что около 90 процентов медицинских учреждений и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты раздачи продовольствия и маршруты эвакуации подверглись обстрелам.

В докладе говорится, что вина за гибель тысяч мирных жителей в Мариуполе возложена на высшие эшелоны российской власти.

Третья сторона может подать документы в МУС, однако суд не обязательно принимает решения на основании этих документов. Как отмечает The Guardian, голод и отказ в удобствах, необходимых для жизни гражданского населения, считаются военными преступлениями, но это остается относительно новой областью международного права, и до сих пор ни один предполагаемый преступник не был привлечен к ответственности. (svoboda.org)