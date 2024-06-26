Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью», — написал представитель движения в Telegram-канале.