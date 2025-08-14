Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

По его словам, атака была предпринята с применением гиперзвуковой баллистической ракеты. Утверждается, что «цель операции достигнута», «работа аэропорта была приостановлена».

В заявлении отмечается, что движение «Ансар Аллах» «следит за развитием ситуации в секторе Газа» и не допустит его оккупации израильскими силами. Хуситы заверили, что намерены и впредь оказывать поддержку палестинскому народу «до тех пор, пока не будет остановлена агрессия», развязанная Израилем против жителей анклава.