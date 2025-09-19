Талибы в Афганистане издали указ, согласно которому книги, написанные женщинами, должны быть исключены из университетской учебной программы, пишет BBC. Всего под запрет попали около 679 книг, из них 140 были написаны женщинами. Например, технические и научные учебники, такие как «Безопасность в химической лаборатории». В дополнение к запрету книг, Талибан распорядился прекратить преподавание 18 университетских дисциплин, шесть из которых напрямую связаны с ролью женщин («Роль женщин в коммуникации», «Социология женщин»). Меры приняты министерством образования для защиты шариата и одобрены религиозными деятелями.

Закья Адели, бывший замминистра юстиции до правления Талибана и один из запрещенных авторов, сказала, что запрет не стал сюрпризом: «С учётом того, что Талибан делает за последние четыре года, нельзя было ожидать иного».

В Афганистане продолжается кампания по ужесточению контроля над образованием и культурой с момента прихода к власти талибов в августе 2021 года. Ранее Талибан закрыл возможность получать для женщин образование — школы и университеты для них закрыты после окончания шестого класса. Принятый в сентябре запрет на интернет в 10 провинциях усилил эффект от этих мер. Для многих женщин он закрыл возможность получать образование онлайн.

Особенное отношение к женскому полу в стране недавно проявилось в чрезвычайной ситуации. Во время землетрясения 1 сентября (более 2200 погибших и 3600 пострадавших) женщин часто не спасали и не оказывали им медпомощь. Мужчины-спасатели не могли прикоснуться к пострадавшим женщинам по религиозным причинам. Спасать женщин могли лишь близкие родственники или женщины-медики, но в Афганистане последние практически исчезли из-за запрета на медицинское обучение, включая даже курсы акушерок. (moscowtimes.ru)