Полиция Университета штата Аризона задержала 69 человек, которые разбили несанкционированный палаточный лагерь на территории учебного заведения в рамках акции по поддержке Палестины, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что на территории университета разбит палаточный лагерь в поддержку Палестины и против политики американской демонстрации в отношении Израиля. «Полиция Университета штата Аризона задержала в субботу за незаконное проникновение 69 человек, после того, как они организовали несанкционированный палаточный лагерь в нарушение политики университета», — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Отмечается, что большинство задержанных не являются студентами или сотрудниками университета. Накануне представители учебного заведения несколько раз требовали от демонстрантов покинуть территорию заведения.

В администрации учебного заведения указали, что «первоочередным приоритетом Университета штата Аризона является создание безопасной и безопасной среды, поддерживающей учебный процесс».