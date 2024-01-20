Сотни человек вышли на акцию протеста в центре Мадрида с требованием «остановить геноцид в Палестине» и «разорвать отношения с Израилем». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся прошли по центральным улицам Мадрида, многие принесли с собой палестинские флаги. Участники шествия скандировали: «Свобода Палестине», «Это не война, это геноцид», «Израиль виновен, Европа ответственна», «Да здравствует борьба палестинского народа», «Где санкции против Израиля», «Бойкот Израилю» и другие лозунги. Аналогичные манифестации также запланированы и в других городах Испании.

Организаторы протеста считают, что власти королевства «не соблюдают государственное и международное законодательство, сохраняя торговлю оружием с Израилем и не делая все возможное для предотвращения геноцида палестинского народа». Участники митинга требуют от Мадрида поддержать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля, а также «разорвать дипломатические, институциональные, экономические, спортивные и культурные отношения» с еврейским государством.

Позиция властей королевства заключается в поддержке права Израиля защищаться против атаки радикального движения ХАМАС, однако при соблюдении международного права. При этом премьер-министр Испании Педро Санчес выражал мнение, что еврейское государство непропорционально отвечает на нападение боевиков. Кроме того, Мадрид выступал за то, чтобы в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о признании Палестины.