Более 1 тыс. человек собрались на митинг в поддержку Палестины в центре Бангкока. Мирная акция протеста состоялась у посольства Израиля при усиленном полицейском присутствии. В ней приняли участие жители таиландской столицы и южных провинций королевства, населенных преимущественно мусульманами.

Протестующие с флагами Палестины в руках потребовали от Израиля прекратить бомбардировки сектора Газа, которые приводят к гибели гражданского населения, назвав происходящее «геноцидом». Многие из участников демонстрации держали в руках фотографии с кадрами погибших и раненых мирных жителей сектора Газа, в том числе детей.(ТАСС)