Участники акции требуют освобождения общественных и политических деятелей, которых считают политзаключенными. Как отметила бывший депутат Наира Зограбян, в Армению должны приехать содокладчики ПАСЕ по Армении.

«Мы требуем от генсека СЕ срочно организовать обсуждения относительно политзаключенных в Армении и принять резолюцию с требованием к армянскому руководству об их немедленном освобождении», — сказала Зограбян.

В свою очередь правозащитник Рубен Меликян заявил, что Совет Европы много лет следил за ситуацией в Армении, в частности, в области прав человека.

«Совет Европы заявлял, что людей нельзя задерживать по политическим причинам, тем более так жестко — головой об асфальт. Мы собрались, чтобы потребовать от Пейчинович-Бурич не применять двойные стандарты», — сказал Меликян.

В ходе визита Пейчинович-Бурич в Армению намечаются переговоры с высшим руководством страны.(Sputnik Армения)