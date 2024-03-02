Молодежное крыло политического движения «Национально-демократический полюс» Армении проводит акцию протеста возле ереванского аэропорта «Звартноц», требуя отстранения российских пограничников, несущих службу в аэропорту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

«Это не только доказательство несуверенности Республики Армения, но и позорный факт, оскорбляющий достоинство каждого армянина.

Для достойного армянина, являющегося гражданином Республики Армения, недопустимо, чтобы иностранец охранял границы его страны, его дома, чтобы иностранец решал, кого впустить в страну, а кого нет.

На самом деле сегодня мы не хозяева своего родного города и не знаем, кому открыты или закрыты ворота нашей страны», — заявили протестующие.

Они обратились ко всем гражданам, которые знают, что на границах Армении находятся «российские оккупанты», и не принимают эту реальность.

«Давайте вместе выразим волю к изгнанию российского оккупанта из Армении и созданию суверенного государства», — говорится в обращениях участников акции.