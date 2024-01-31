Активисты, выступающие против нового учебника по истории Армении для 7 класса, инициировали долгосрочные акции с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян.

Как передает #, об этом сообщают армянские СМИ.

Участник акции, координатор Армянского демократического движения Вазген Петросян сообщил о том, что активисты намерены проводить акции по повышению степени информированности общества. Кроме того, они каждые две недели будут проводить акции протеста и приносить петиции с требованием отставки Андреасян. Петросян призвал граждан присоединиться как к акциям протеста, так и к петициям.