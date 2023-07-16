Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что в ходе визита в Азербайджан обсудил возможности расширения оборонного сотрудничества Тель-Авива и Баку.

«Только что завершил плодотворный визит в Азербайджан, где встретился с президентом Алиевым, министром обороны Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Гулиевым. Мы обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества», — написал Галант в пятницу в Твиттере.

По его словам, Тель-Авив и Баку договорились углубить связи, сотрудничая «в ряде областей».

«Наши оборонные связи способствуют безопасности обеих стран, а также региональному миру и стабильности», — добавил Галант.

В ходе начавшегося 12 июля визита в Азербайджан Галант встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым и обсудил с ним пути укрепления стратегического сотрудничества для противостояния военным угрозам.

На других встречах речь шла также о расширении сотрудничества между странами в сфере безопасности и технологическом обмене.

13 июля Галант выступил в Баку на специальной пресс-конференции, где рассказал, что за последние годы израильским службам безопасности удалось предотвратить около 50 организованных иранцами терактов. Некоторые диверсии были предотвращены в последний момент.

«Бывали случаи, когда теракт находился на завершающей стадии подготовки и пресекался в последний момент благодаря сотрудничеству со многими странами», — подчеркнул он с намеком в том числе на Азербайджан, который считается союзником Израиля против Ирана.

По словам Галанта, Иран проводит беспрецедентную по своим масштабам и территориальному охвату террористическую кампанию, направленную против евреев и израильтян. Поэтому иранская угроза находится под самым пристальным вниманием служб безопасности, добавил Галант, отметив, что его министерство получило многомиллиардный бюджет на несколько лет вперед, чтобы готовиться к недопущению превращения Ирана в ядерную державу.

Галант также прокомментировал ситуацию в Палестинской автономии и недавнюю операцию ЦАХАЛа в Дженине. «Мы заметили увеличение количества и повышение качества оружия террористов», — сказал министр обороны, объяснив это поступаемым из Ирана финансированием.

Итак, каково значение этого визита министра обороны Израиля в Баку? Какую пользу принесет он двум странам? Есть ли какие-то признаки, указывающие на то, почему этот визит должен был состояться именно сейчас? Возможно, речь во время него шла о закупках Азербайджаном новых видов вооружений у Израиля? Или о совместном противодействии иранским угрозам?

На эти вопросы # ответили известные политаналитики.

Эксперт по международным вопросам Эльман Фаттах:

— Визит премьер-министра Израиля в Азербайджан является частью традиционного военного сотрудничества Тель-Авива и Баку. Израиль является вторым по величине поставщиком оружия в Азербайджан. В ходе 44-дневной войны весь мир увидел применение азербайджанской армией современного израильского оружия. В связи с этим в ходе этого визита, несомненно, обсуждались детали будущего военного сотрудничества.

Что касается важности визита сейчас, то здесь важно не то, когда он состоялся, а то, что министр обороны Израиля сделал такое подробное заявление о визите. В таком заявлении министра есть два важных аспекта:

во-первых, открытое заявление об углублении израильско-азербайджанского военного сотрудничества свидетельствует о том, что официальный Баку больше не волнуют опасения Ирана в этом направлении. Во-вторых, то, что израильский министр подчеркнул факт встречи с командующим пограничными войсками Азербайджана является сообщением об участии Израиля в охране границы Азербайджана с Ираном.

С другой стороны, то, что министр в своем заявлении выбрал Иран в качестве мишени, свидетельствует о том, что официальный Тель-Авив заинтересован в эскалации ирано-азербайджанской напряженности.

Израильский публицист Авигдор Эскин (Иерусалим):

— Визит министра обороны Галанта в Баку состоялся вскоре после предотвращения теракта против посольства Израиля в Азербайджане. И это несколько месяцев спустя после того, как было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. В обоих случаях, это были иранские происки.

В настоящее время особо важной является сфера кибербезопасности. Иран активно развивает наступательные схемы с целью влияния и возможного саботажа.

В этой сфере Израиль является одним из мировых лидеров. Поскольку Азербайджан все чаще становится объектом иранского экспансионизма, израильские возможности могут быть чрезвычайно уместны и полезны.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Визит министра обороны Израиля нужно рассматривать в более широком контексте. Напомню, что ранее Азербайджан посетили глава МИД и президент Израиля. Еще ранее в этом году состоялось открытие посольства Азербайджана в Израиле с участием главы МИД Джейхуна Байрамова и группы депутатов Милли меджлиса, в числе которых был и я.

Отношения стратегического партнерства Азербайджана и Израиля развиваются по восходящей как в сфере экономики, так и безопасности. С учетом того, что Баку реализует большую программу укрепления собственных вооруженных сил и развития ВПК, партнерство с одним из мировых лидеров в данной сфере, каковым является Израиль, чрезвычайно важно. Визит министра обороны Израиля Галанта даст толчок сотрудничеству в области безопасности и продвинет вперед практические проекты.

Что же касается антииранской направленности нашего партнерства, то хотя Баку предпочитает не акцентировать эту составляющую, враждебность режима мулл как в отношении Израиля, так и нашей страны, общеизвестно, и предполагает координированное противодействие.