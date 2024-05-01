Президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем 2 мая. Его слова передает РИА Новости.

Такое решение Петро связал с геноцидом палестинцев в секторе Газа, который, по его словам, осуществляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — подчеркнул он.

Свое заявление Петро сделал в ходе первомайской манифестации в Боготе. В 2022 году он стал первым левым президентом Колумбии в истории.