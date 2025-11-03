Президент Колумбии Густаво Петро назвал внесудебными расправами удары США по лодкам в Карибском море под предлогом борьбы с наркомафией.

«То, что происходит сейчас в водах Карибского моря, — эти неоднократные удары по судам, в результате чего погибли уже около 70 человек, когда по безоружным людям бьют ракетами, — в соответствии с положениями ООН называется внесудебной расправой», — сказал Петро в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Позицию Петро разделяет и президент Венесуэлы Николас Мадуро, который назвал действия США в Карибском море предлогом для оправдания начала войны и последующего захвата нефтяных ресурсов страны.

Власти Мексики и Бразилии также критикуют США за эти удары, которые, как отмечают они, противоречат международному праву.