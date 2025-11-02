Вооруженные силы министерства войны США убили троих человек в результате нанесенного ими удара по судну по Карибском море, которое якобы использовалось для перевозки наркотиков. «Сегодня, по указанию президента Трампа, министерство войны нанесло смертельный удар по еще одному судну, занимавшемуся наркотрафиком и управляемому террористической организацией (DTO) в Карибском бассейне», — сообщил в воскресенье, 2 ноября, в соцсети Х глава Пентагона Пит Хегсет.

По версии американского военного министра, ссылающегося на разведданные США, «это судно, как и все другие» принимало участие в контрабанде наркотиков. «Во время атаки, проведенной в международных водах, на борту судна находились трое мужчин-наркотеррористов. Все трое террористов были убиты, и ни один военнослужащий США в результате этой атаки не пострадал», — уточнил Хегсет.

Это как минимум 15-й подобный удар по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана с начала сентября. В их результате уже погибло не менее 64 человек, подсчитало агентство. Официальной информации об ударах, их жертвах и юридическом обосновании таких атак Белый дом не публикует.