Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал развертывание военно-морских сил США в Карибском море агрессией против боливарианской республики.

Международные информационные агентства «настаивают на том, что между Венесуэлой и США существуют напряженные отношения, но правильным выражением является агрессия, а не напряженность», — заявил венесуэльский лидер в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.

Президент указал, что США разместили у берегов Венесуэлы 8 военных кораблей, 1 200 ракет, атомную подводную лодку, «нацеленную на мирный народ, который должен дрожать». «Действительно, этот народ дрожит, но от негодования, гнева, национализма и патриотизма», — подытожил Мадуро. Он подчеркнул, что «народ и Национальные боливарианские вооруженные силы (FANB) защитят территориальную целостность, мир и будущее Венесуэлы».

Венесуэльский лидер высоко оценил заявление Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), в котором выражена серьезная озабоченность в связи с развертыванием военных кораблей США в южной части Карибского бассейна, что нарушает объявленную в 2014 году Зону мира в этом регионе.