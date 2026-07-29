Прибытие украинского президента транслируется в прямом эфире.

Самолет Зеленского прибыл в польский Люблин. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, которое возникло из-за решения присвоить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА.

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей обострились дипломатические отношения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА».

Это решение вызвало резкую реакцию в Варшаве. Польская сторона считает Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признает геноцидом польского населения.