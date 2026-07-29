Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил каждой из 211 национальных ассоциаций по 40 миллионов долларов в обмен на одобрение плана по продаже части коммерческих прав на чемпионаты мира. Об этом пишет The Times.

В письме Инфантино пояснил, что в случае согласия сторон финансовый пакет в размере 10 миллиардов долларов будет разблокирован с 1 января 2027 года. При сохранении текущего статуса и отказе от внешних инвесторов организации придется ограничиться программой на 2,7 миллиарда долларов.