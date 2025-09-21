Семья из Чешира отказалась от жизни в Британии и отправилась в кругосветное путешествие, доказав, что жить за границей дешевле, чем дома.

Жизнь в Великобритании оказалась настолько дорогой, что семейная пара из Чешира решила отказаться от привычного уклада и отправиться в годовое кругосветное путешествие вместе с шестилетней дочерью. По их словам, содержание дома обходилось дороже, чем постоянные поездки за границей, сообщает New York Post.