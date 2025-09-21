Семья из Чешира отказалась от жизни в Британии и отправилась в кругосветное путешествие, доказав, что жить за границей дешевле, чем дома.
Жизнь в Великобритании оказалась настолько дорогой, что семейная пара из Чешира решила отказаться от привычного уклада и отправиться в годовое кругосветное путешествие вместе с шестилетней дочерью. По их словам, содержание дома обходилось дороже, чем постоянные поездки за границей, сообщает New York Post.
37-летняя Хейли Троу и ее 45-летний супруг Льюис подсчитали, что тратили на жизнь в Британии от 5,4 до 6,7 тыс. долларов в месяц, половина из которых уходила на аренду жилья и счета. В то время как бюджет их путешествия составил всего 2,5–3,8 тыс. долларов, что оказалось вдвое дешевле.
«Мы спланировали расходы так, чтобы они были меньше, чем наши затраты в Великобритании. Это безумие, но наглядно показывает, насколько высока стоимость жизни в стране», — отметила Хейли.
По ее словам, в Чешире они платили около 300 фунтов в месяц за коммунальные услуги и 200 фунтов в неделю на продукты. Даже однодневная поездка всей семьей обходилась примерно в 100 фунтов. В сравнении с этим аренда апартаментов с бассейном на Бали стоит около 500 фунтов в месяц, включая все счета.
Изначально решение отправиться в путь не было связано с экономией. Семья задумалась о переменах после поездки в Австралию в 2022 году. «Мы поняли, что живем ради двух отпусков в год, — рассказала Хейли. — Нам хотелось больше времени вместе, больше приключений и больше свободы для нашей дочери. Так мы поменяли переговорные комнаты на пляжи Бали — и это лучшее решение в нашей жизни».
Чтобы реализовать план, супругам пришлось взять годовой отпуск на работе и полгода пожить с родителями Льюиса, чтобы сэкономить средства. За это время они подготовили маршрут и договорились со школой дочери: Нила учится онлайн.
Семья начала путешествие в июле с поездки в Диснейленд в Париже, затем целый месяц провела в Италии — в Милане, Венеции, Риме, Неаполе и других городах. После этого они отправились на Бали, где останутся до ноября, а затем поедут в Австралию. В их дальнейших планах — Сингапур, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы.
«Мы хотели делать воспоминания сейчас, а не когда-нибудь, — говорит Хейли. — Когда Нила будет вспоминать это время, она не вспомнит, как мы нервничали из-за работы, но запомнит, как мы вместе гонялись за водопадами на Бали».
Пара отмечает, что сначала их решение вызвало недоумение у родственников, но теперь они уверены, что поступили правильно. «Мы работали много лет, чтобы добиться карьерного роста, но в какой-то момент осознали: жизнь проходит мимо», — добавила Хейли.