За скромными цифрами азербайджанской таможенной статистики скрывается целая отрасль со своей богатой историей, уникальной географией и серьезными амбициями. За январь–май 2026 года страна вывезла за рубеж 4 575 тонн гранатов на сумму почти четыре миллиона долларов. Это показатель, снизившийся примерно на 7–9% по сравнению с тем же периодом 2025 года (тогда экспорт составил 5 027 тонн и около 4,3 млн долларов). И хотя полных данных за первое полугодие пока нет, очевидно: отрасль сохраняет заметное место в ненефтяном экспорте, оставаясь при этом чувствительной к урожайности конкретного сезона. Чтобы понять, что стоит за этой динамикой, стоит заглянуть глубже — в историю, климатические особенности, структуру рынков и реальные перспективы одной из самых символичных культур Южного Кавказа.

Гранат в Азербайджане — не просто плод, а часть национального культурного кода. Территория республики, и прежде всего Гейчайский район, с античных времён выступала одним из главных центров окультуривания этого растения. Гейчай по праву называют гранатовой столицей: здесь сосредоточены основные сады и ежегодно проходит фестиваль, в 2020 году включённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Советский период дал агрокомплексу промышленный масштаб — колхозные насаждения, заводы и поставки по всему Союзу. Постсоветские же десятилетия принесли обновление сортового фонда, приток инвестиций и выход на международные рынки. Успех обусловлен идеальным климатом: сухое жаркое лето, мягкая зима, обилие солнца и особый микроклимат Ширванской и Гейчай-Аджиноурской равнин позволяют плодам набирать высокий уровень сахара и характерную терпкую кислинку. Местная пословица «где растёт гранат — там не бывает голода» отражает не только урожайность, но и неприхотливость культуры к скудным почвам и дефициту воды.

Именно эта агроклиматическая ниша определяет стратегические перспективы. Азербайджан активно наращивает площади садов, делает ставку на транспортабельные и сладкие сорта вроде Гюлейши и Бала Мурсал, а также развивает перерабатывающие мощности. Производство соков, наршараба, экстрактов для косметики и фармацевтики дает заметно более высокую норму прибыли, чем продажа свежих фруктов. Государственные программы поддержки садоводства, льготное кредитование и субсидии постепенно сдвигают акцент с экспорта сырья на маржинальные готовые товары. В 2025 году экспорт свежих гранатов достиг 36 тысяч тонн на сумму 35,3 млн долларов — показатель вырос и по объёму, и по стоимости, а средняя цена поднялась почти до доллара за килограмм. Это доказало, что даже при сезонных колебаниях сборки отрасль способна наращивать выручку.

При этом Азербайджан работает в окружении сильных конкурентов. Иран остаётся одним из мировых лидеров как по объёмам, так и по ассортименту промышленных сортов. Турция за последние годы резко нарастила производство в средиземноморских провинциях и активно заходит на европейские прилавки. Грузия и Узбекистан развивают собственные насаждения, хотя и в меньших масштабах, часто делая ставку на органический сегмент. На этом фоне Азербайджан выглядит нишевым игроком: его сила не в массовом тоннаже, а в качестве уникальных местных сортов и географической близости к ключевым покупателям.

Структура экспортных направлений это наглядно подтверждает. Подавляющая часть поставок традиционно уходит в Россию — в отдельные годы её доля превышала 85–87% объема. В 2024 году из почти 34 тысяч тонн общего экспорта более 29 тысяч тонн (на 26 млн долларов) пришлись именно на российский рынок. Далее идут Казахстан, Украина, Грузия, Беларусь, а также небольшие, но растущие партии в ОАЭ, Турцию и Иран. Россия остаётся и главным покупателем азербайджанских фруктов в целом: в 2025 году туда ушло более 700 тысяч тонн плодоовощной продукции. Логистическая близость и привычка потребителей к вкусу гейчайского граната дают Баку устойчивое преимущество перед более дальними поставщиками. Однако столь высокая концентрация несёт и риски: любое ужесточение фитосанитарных требований, колебания валютных курсов или сдвиги в потребительском спросе сразу бьют по производителям.

Поэтому власти и бизнес последовательно пытаются диверсифицировать географию продаж. Уже несколько лет звучат амбициозные заявления о выходе на рынки Европы и стран Персидского залива. ЕС привлекателен высокими ценами и стабильным спросом, но требует полного соответствия жёстким стандартам по остаткам пестицидов, калибровке и упаковке. В прошлом Азербайджан получал разрешения на поставки в отдельные европейские страны, однако объёмы пока остаются символическими. Страны Залива — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар — интересны высокой платёжеспособностью и короткой логистикой через порт Баку. Конкуренция с иранским и турецким товаром там жёстче, но азербайджанский продукт выигрывает за счёт свежести и узнаваемости бренда «Гейчай». Параллельно растёт и внутренний рынок: часть урожая, которая раньше отгружалась за рубеж в свежем виде, теперь направляется на получение концентратов и соков, что сглаживает сезонный фактор и повышает устойчивость доходов.

Снижение экспортных показателей в начале 2026 года отражает не системный кризис, а обычные колебания урожайности прошлых месяцев и перераспределение сырья на внутреннее потребление. Если тенденция к обновлению садов и развитию промышленной переработки сохранится, в ближайшие три–пять лет стоит ожидать не столько взрывного роста тоннажа, сколько постепенного увеличения доли высоколиквидной продукции и более равномерного распределения поставок по регионам. Это снизит зависимость от одного покупателя и сделает агросектор менее уязвимым к погодным и конъюнктурным рискам.

Гранат, таким образом, остаётся для Азербайджана не только символом изобилия, но и платформой для взвешенной экономической стратегии, где ставка на качество, глубокую переработку и умный экспорт оказывается важнее простого расширения площадей.

Автор

Заур Нурмамедов