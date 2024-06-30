В последнее время глобальное изменение климата – тема №1. Она затрагивает все страны мира – какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. Главной причиной называют антропогенный фактор, а именно выбросы в атмосферу парниковых газов.

Азербайджан признан уязвимым к воздействиям изменения климата, и занимает 73-е место из 181 страны в индексе ND-GAIN. Как заявила вице-президент швейцарской перестраховочной компании Swiss Re Гепа Янсен-Клаус, температура в Азербайджане будет повышаться быстрее, чем в среднем по миру — к 2090 году она увеличится на 4,7%. Засуха снизит сельсхозяйственную продуктивность страны и усилит опустынивание и засоление почв. Это также увеличит вероятность экстремальных осадков, вызывая наводнения и, возможно, оползни.

Такие прогнозы не внушают оптимизма, ведь они несут многочисленные риски. Это грозит проблемами с обеспечением населения питьевой водой, угрозой продовольственной безопасности и т.д. Все это в нашей стране хорошо осознают, потому предпринимаются меры по борьбе с климатическими изменениями. И то, что COP 29 пройдет именно в Баку, подтверждает большое внимание Азербайджана к данной теме. Сейчас проводится масштабная работа по повышению доли вырабатываемой альтернативной энергии. Делается ставка и на экологический транспорт – как личный, так и общественный, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Для этого завозят электробусы, создают сеть зарядочных станций и предоставляют льготы для ввоза электрокаров. Правда, вопрос, что потом делать с отработавшими свое аккумуляторами таких транспортных средств, остается открытым… В сельском хозяйстве увеличивают площади с капельным поливом, обсуждаются возможности зеленого строительства и др.

Но насколько действительно велика угроза, и что еще необходимо предпринять для того, чтобы предотвратить последствия глобального потепления?

По мнению эколога, руководителя НПО «Хаяджан» Алигейдара Мамедова, в том, что климат в мире меняется, нет ничего необычного. Известно, что неоднократно были периоды засухи и увеличения количества стихийных бедствий. Вся история нашей планеты – это история периодов похолодания и потепления, и она уже не раз и не два переживала существенное повышение температуры воздуха.

«Возьмем, например, Каспийское море, судьба которого волнует сейчас многих. Можно услышать мнение, что его обмеление связано с глобальным изменением климата, но Каспий подвержен цикличным процессам. Через определенный период море убывает, а затем снова прибывает. Это природное явление, и не думаю, что тут можно что-то сделать», – сказал он.

А.Мамедов отметил, что, конечно, надо продумывать механизмы, которые позволят смягчить последствия потепления. Например, если местность страдает от засухи, нужно высаживать такие сельскохозяйственные растения, которые к ней приспособлены, решить проблему с водоснабжением или если жизнь в данной местности станет слишком суровой, продумать меры поддержки возможных экологических мигрантов. По словам эколога процесс изменения климата всегда происходил медленно, на протяжении тысяч лет, и природа постепенно адаптировалась к этому.

Отличие сегодняшней ситуации, как говорят международные ученые, в том, что сейчас температура воздуха растет слишком быстро.

Эколог, представитель международной организации «Устойчивый Кавказ» Фуад Багиров в свою очередь уверен, что изменение климата происходит во многом по вине человека. По его убеждению, надо переходить на экологичное производство и то, что наша страна серьезно увеличивает долю возобновляемых источников энергии, положительный момент. Это один из способов адаптации, как и зеленые здания, умные города и деревни. Например, в Германии есть города с нулевым потреблением энергии, то есть они вырабатывают столько же энергии, сколько потребляют.

«Азербайджан уязвим к изменениям климата, потому что в стране очень маленький лесной покров. Ранее у нас лесами было покрыто всего 11% территории, сейчас цифры несколько увеличились – 13,7%, но этого все равно мало. Сейчас, конечно, предпринимаются меры по озеленению, особенно это видно вдоль дорог – высаживают деревья и применяют капельный полив, однако этого недостаточно», – заявил он.

То, что в этом плане нужно сделать еще много, недавно подтвердила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева. По ее словам, в Баку на каждого жителя приходится в среднем 5 квадратных метров деревьев и кустарников, хотя в норме должно приходиться 20-25 квадратных метров.

Ранее начальник Управления экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов заявил, что Азербайджан взял на себя обязательство восстановить 270 000 гектаров лесных угодий.

«В 2023 году мы посадили около 4 млн саженцев, планируем увеличить данный показатель еще на 5 млн в 2024 году», — сказал он.

Для реализации подобных проектов, по его словам, важны инновационные методы орошения, такие как очистка сточных вод и опреснение морской воды.

По словам Ф.Багирова, отсутствие лесов приводит к ряду других проблем, ведь в природе все взаимосвязано.

«Так, в советское время недалеко от села Ивановка Исмаиллинского района был лес, в котором протекали родники, служившие источником питьевой воды для сельчан. В начале 90-х годов прошлого века лес вырубили, и вода исчезла, в результате чего возникли большие проблемы с водоснабжением. Когда нарушается экосистема, это сказывается на всей окружающей среде. Достаточное количество лесов приводит к насыщению почвы влагой», – рассказал эколог.

Что касается остальных мер по борьбе и адаптации к изменению климата, то, он подчеркнул, что для этого есть много инструментов – возделывание устойчивых к засухе сельскохозяйственных культур, противооползневые методы, меры против эрозии почв и др.