В июле этого года температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове в течение 27 дней превышала климатическую норму на 0,3–5,3 градуса, а 4 дня была ниже нормы на 0,2–2,4 градуса.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

«Среднемесячная температура июля составила +28,0°, что на 1,8 градуса выше климатической нормы», — сообщил глава Службы Назим Махмудов.

По его словам, максимальная температура воздуха в июле в Баку и на Абшеронском полуострове достигала +39,1°, в регионах — до +41°.

«Минимальная температура была зафиксирована 10 июля и составила +18,7° (Бина), в высокогорье 2 июля — +4,8° (Шахдаг). В некоторые дни июля из-за ветреной погоды объявлялись «желтые» и «оранжевые» предупреждения, максимальная скорость ветра достигала 28 м/с в Баку и на Абшероне, и до 26 м/с — в регионах», — сказал он.