Россия будет реагировать на заявления Соединённых Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии с существующей доктриной.

Как сообщает #, об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вопросы о том, почему США нужно увеличивать ядерный потенциал, должна задавать Белому Дому их общественность» — подчеркнула Захарова.

«Мы диалог никакой ни с кем не прекращали. Не мы обрывали связи. Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы. Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике. Поэтому призывать нас к диалогу смысла нет, мы от него никогда не отказывались. Это часть нашей внешнеполитической концепции», — добавила она.