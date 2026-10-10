Запрет на экспорт из России дизельного топлива частично снят, говорится в сообщении правительства РФ.

«Решение принято во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяные компании приступят к контрактованию поставок ДТ с зарубежными контрагентами по согласованию с российским правительством.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей.

«Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», — приводятся в сообщении слова Новака.