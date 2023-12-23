Власти Японии значительно увеличили военные расходы и сняли запрет на экспорт летального оружия. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Fox News.

Правительство Японии приняло решение увеличить расходы на оборону на 16% и отменить запрет на экспорт вооружений, действовавший со времен Второй мировой войны.

«Мы надеемся внести вклад в защиту свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, и в достижение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Кисида, добавив, что Япония по–прежнему придерживается пацифистских принципов.