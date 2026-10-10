Второй день переговоров представителей Вашингтона и Киева в Майами (штат Флорида) сорвался из-за сделки в энергетической сфере между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, заявление Трампа о сделке с российским лидером застало врасплох украинских переговорщиков. Как сообщил FT украинский высокопоставленный чиновник, делегация свернула поездку вместо продолжения встреч 10 октября.