Украинская делегация в пятницу, 11 апреля, прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по соглашению о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами.

Об этом The New York Times узнал от источников с украинской стороны.

Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников, отмечают источники NYT.

Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, говорится в материале.

С американской стороны деталей о переговорной группе нет.

(европейская правда)