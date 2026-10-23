По утверждению Мэттью Коула весной 2018 года около 1 млрд долларов эмиратских средств перевели через Азербайджан на счет в Центральном банке Израиля: по словам источника, деньги предназначались для личной выгоды Кушнера. Другой источник сообщил о дальнейших транзакциях через банки Кипра.

Кушнер напомнил, что в тот период был под постоянным наблюдением СМИ, участвовал в парламентских расследованиях и давал показания специальному прокурору. Он подчеркнул, что добровольно провел более 30 часов на допросах. По его словам, обвинения в его адрес тогда не выдвигались, так как не было никаких соответствующих событий. Адвокат Кушнера также опроверг связь своего клиента с указанной благотворительной организацией и счетом в Объединённых Арабских Эмиратах.