Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который участвует в переговорах по Украине и ранее был старшим советником главы Белого дома, резко ответил на обвинения в наличии тайных счетов и финансовых связей с ближневосточными правительствами. Он назвал эти утверждения «возмутительными выдумками».
Поводом для его реакции в соцсети X стала публикация Vanity Fair. Издание разместило отрывок из книги журналиста Мэттью Коула «Принцы и воры: Джаред Кушнер и Мухаммед бен Заид. Тайный заговор с целью перекроить Ближний Восток».
Джаред Кушнер в соцсети X заявил, что все обвинения уже были официально опровергнуты, но автор не привел ни одного доказательства. «Ни банковских выписок, ни записей о переводах, ни номеров счетов, ни дат транзакций», — перечислил он. По его словам, описанные события никогда не происходили, а сами обвинения он считает «совершенно безумными». «Это не журналистика. Это смесь фантазии, вымысла и пропаганды, написанная человеком, который либо глубоко психически нездоров, либо действует со злыми намерениями», — добавил Кушнер.
По данным Коула со ссылкой на неназванных собеседников, нидерландская разведка получила доступ к телефону Кушнера и зафиксировала его использование банковского счета в ОАЭ, формально принадлежавшего эмиратской благотворительной организации. С 2017 года на счет поступило около 750 млн долларов от правительств Саудовской Аравии и ОАЭ — якобы для неофициальных внешнеполитических проектов.
Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии, по версии Коула, обсуждали с Кушнером создание фонда свыше 10 млрд долларов для поддержки инициатив администрации Трампа — в том числе для финансирования строительства стены на границе США и Мексики (проект не реализовали).
По утверждению Мэттью Коула весной 2018 года около 1 млрд долларов эмиратских средств перевели через Азербайджан на счет в Центральном банке Израиля: по словам источника, деньги предназначались для личной выгоды Кушнера. Другой источник сообщил о дальнейших транзакциях через банки Кипра.
Кушнер напомнил, что в тот период был под постоянным наблюдением СМИ, участвовал в парламентских расследованиях и давал показания специальному прокурору. Он подчеркнул, что добровольно провел более 30 часов на допросах. По его словам, обвинения в его адрес тогда не выдвигались, так как не было никаких соответствующих событий. Адвокат Кушнера также опроверг связь своего клиента с указанной благотворительной организацией и счетом в Объединённых Арабских Эмиратах.