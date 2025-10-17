«Формула-1» подписала пятилетний контракт с Apple, в рамках которого компания с 2026 года станет эксклюзивно транслировать гонки чемпионата в США.

Об этом сообщается на сайте «Ф-1». Variety пишет, что сумма контракта составила примерно $750 млн, передает rbc.ru.

Как отмечает Apple, партнерство основано на крепнущих отношениях компании с «Формулой-1» после мирового успеха блокбастера F1 с Брэдом Питтом в главной роли от Apple Original Films, самого кассового спортивного фильма всех времен, который собрал в прокате $630 млн.

По соглашению Apple TV будет транслировать все тренировки, квалификации, спринты и Гран-при «Формулы-1». Отдельные гонки и все тренировки в течение сезона также будут доступны для бесплатного просмотра в приложении Apple TV. F1 TV Premium, собственный премиум-контент «Формулы-1», по-прежнему будет доступен в США только по подписке на Apple TV и будет бесплатным для всех подписчиков.

«Это невероятно захватывающее партнерство как для «Формулы-1», так и для Apple, которое позволит нам и дальше максимально использовать потенциал роста в США благодаря правильному контенту и инновационным каналам дистрибуции. Мы хорошо знакомы друг с другом, ведь последние три года мы вместе работали над созданием фильма F1, который уже стал настоящим хитом во всем мире», — сказал президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.