Финляндия приобрела у Израиля систему противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Гендиректор минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в €317 млн», — уточнили в оборонном ведомстве.

«Праща Давида», также известная как «Шарвит ксамим» или «Станнер», — многоуровневая система противоракетной обороны, способная сбивать баллистические ракеты малой дальности и неуправляемые крупнокалиберные ракеты дальностью от 70 до 300 км. Разработана израильским предприятием Rafael и американской компанией Raytheon. Принята на вооружение в 2015 году.