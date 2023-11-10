Молдавский бизнесмен Анатолий Призенко признал свое участие в акции с нанесением изображений звезды Давида на дома в Париже и его пригородах. Как он объяснил в эфире телеканала BFMTV, таким образом планировалось поддержать еврейское сообщество после обострения конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Эта акция была организована в поддержку евреев, живущих во Франции и за рубежом, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит в настоящее время», — заявил он. Призенко выразил удивление в связи с тем, что «политики и СМИ во Франции интерпретировали это как антисемитский акт». «Я не думал, что смогу напугать французский народ этими простыми символами, — добавил он.

По словам молдавского предпринимателя, акция проводилась совместно с европейским еврейским сообществом «Щит Давида», однако телеканал к настоящему времени не смог подтвердить существование данной организации. Призенко также сообщил, что оплатил соответствующую работу двум молдавским мигрантам по запросу неназванного заказчика. К настоящему моменту исполнители задержаны, власти Франции рассматривают вопрос об их выдворении из страны, поскольку они проживают на территории республики нелегально.

Телеканал уточняет, что, помимо тех звезд, которые, по версии следствия, нарисовали молдаване в X округе Париже в ночь с 26 на 27 октября, еще около 60 аналогичных трафаретных граффити появились на стенах домов XIV округа Парижа, а также его пригородов к 31 октября. Полиция подозревает в нанесении этих рисунков другую пару человек, которых сопровождал фотограф, однако к настоящему моменту они уже покинули территорию страны.

В среду МИД Франции опубликовал заявление, в котором указал на «российское цифровое вмешательство», а именно массовое распространение в соцсетях связанной с РФ организацией Recent Reliable News фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида. При этом в заявлении отмечается, что правоохранительные органы страны все еще ведут следствие по этим фактам, а возможная причастность к ним иностранных заказчиков пока не установлена. (ТАСС)

