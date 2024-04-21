Беглый молдавский олигарх Илан Шор на съезде возглавляемой им партии «Шор» в Москве объявил о создании политического блока «Победа-Виктория». Объединение будет готовиться к выборам президента Молдовы и референдуму о вступлении в Евросоюз, сообщает «КоммерсантЪ».

Молдавская служба Радио Свобода напоминает, что партия «Шор» в Молдове прошлым летом была объявлена Конституционным судом вне закона, а представители нынешних проевропейских властей страны назвали форум сторонников Шора в Москве «позором».

Сам живущий в изгнании олигарх охарактеризовал воскресный съезд, прошедший в одном из московских отелей, как «мероприятие, посвящённое объединению молдавской оппозиции». Выступая на съезде, он заявил, что его участники «готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху». Бизнесмен также упомянул готовность «построить в Молдове будущее» и отметил, что видит альтернативу в дружбе и партнерстве с Россией.

Партия «Шор» была запрещена в Молдове по требованию правительства, которое обвинило эту структуры и её политиков в попытках дестабилизации ситуации в стране в интересах России. На родине бизнесмен Илан Шор приговорён к 15-летнему тюремному сроку по делу об участии в банковском мошенничестве. Обвинения Шор отрицает, называя их «местью за протесты», которые его партия проводила в Кишинёве.

На съезде в Москве 21 апреля Шор сказал, что цель его новой инициативы – прийти к власти на осенних президентских выборах. Кандидата при этом он не объявил. Лидер запрещённой «Шор» также заявил, что сближение с Евросоюзом при нынешней власти не принесёт пользы молдавскому народу, поскольку Европой «сегодня руководят узурпаторы и непрофессионалы».

Илан Шор представил руководство нового политического блока, в которое помимо него вошли глава Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, Евгения Гуцул и депутат молдавского парламента Марина Таубер.

В Кишиневе пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Адриана Влас заявила порталу Newsmaker, что молдавским политикам «стыдно» находиться в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль за варварскую войну на Украине».

Министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну прокомментировал проходящее в Москве мероприятие и назвал новое формирование «организованным преступным блоком», передает rupor.md

«Вся страна увидела предателей Родины в Москве. Я думаю, мы можем четко сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок «Победа». Они были созданы в Москве, рядом с Кремлем, чтобы было понятно, на кого они работают и кому служат. Однако не все из них присутствуют на месте преступления. Некоторые до сих пор скрываются в Кишиневе за всевозможными партиями. В ближайшие несколько лет мы должны избавиться от них», — написал министр инфраструктуры в Facebook.

Встреча в Москве завершилась концертом, на котором выступал, среди прочих, российский певец Николай Басков. СМИ, в частности «Новая газета Европа», также пишут о выходе на сцену Филиппа Киркорова. Участники съезда избегали разговоров о российской агрессии против Украины, отмечает Молдавская служба Радио Свобода.