Азербайджано-молдавский бизнес-форум состоялся в пятницу в Баку. В форуме приняли участие представители деловых кругов, бизнес-структур, а также государственных и правительственных органов Молдовы и Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на форуме министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов рассказал о проводимых в стране экономических реформах. Он отметил, что экономический потенциал двух стран создает благоприятные условия для установления более широких связей и этим необходимо воспользоваться.

Министр подробно проинформировал о законодательстве и бизнес-среде Азербайджана, призвав молдавских предпринимателей инвестировать в нашу страну.

Вице-премьер – министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля в своем выступлении на форуме подчеркнул значимость проведения подобного мероприятия в Азербайджане. Он отметил, что, являясь аграрной страной, Молдова располагает возможностью увеличения экспорта продукции в Азербайджан. В то же время и Азербайджан может поставлять в Молдову продукцию, в которой эта страна нуждается. В настоящее время Азербайджан экспортирует в Молдову нефть и нефтепродукты, древесину, фрукты и овощи. Обе страны обладают крупными рынками, и существует большой потенциал для взаимного развития торговых связей.

Затем выступили заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, государственный секретарь Министерства экономического развития и цифровизации Молдовы Виорел Карач, исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, заместитель начальника Управления международных экономических связей Министерства экономического развития и цифровизации Молдовы Евгений Кистол и другие. В своих выступлениях они подробно рассказали о принципах работы структур, которые представляют.

Затем участники форума ознакомились с выставкой молдавских вин.

Также состоялись встречи между молдавскими предпринимателями и представителями местных компаний с целью установления взаимных контактов.