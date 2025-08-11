Беглый пророссийский олигарх Илан Шор предлагает жителям Молдовы по 3 тысячи долларов ежемесячно за участие в протестах против власти.

Заявление беглого олигарха приводит NewsMaker.

11 августа Шор опубликовал видеообращение, в котором призвал выйти на бессрочный протест на центральную площадь Кишинева на этой неделе.

За это он пообещал 3 тысячи долларов в месяц каждому протестующему.

«Я не хочу ждать, я хочу сделать это прямо завтра. Я призываю всех в субботу собраться на площади Великого собрания с палатками, где мы проведем с вами столько времени, сколько потребуется для того, чтобы изгнать эту желтую нечистую силу», – сказал Шор.

По словам олигарха, выплачивая средства протестующим, он хочет «компенсировать вам ваше время, в течение которого вы не сможете получать зарплату».

«Начиная с субботы вы начнете получать деньги. Когда вы придете на площадь, мы очень быстро организуем открытие вам счета, и вы будете получать зарплату на свой счет из расчета 3 тысячи долларов в месяц», – сказал Шор.

Недавно полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение.

Перед тем ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок партий с орбиты Шора, как и отдельные политсилы из него, и призвала инициировать ограничение или прекращение их деятельности.