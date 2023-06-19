Американская корпорация Google согласилась урегулировать коллективный иск, подданный жителями США в 2010 году, и намерена выплатить $23 млн компенсации. Об этом сообщает SFGate.

В иске IT-гиганта обвиняли в нарушении частной жизни из-за передачи поисковых запросов третьим лицам. Несмотря на внушительную общую стоимость для урегулирования, компенсация для каждого пользователя составит незначительную сумму.

Присоединиться к иску может любой пользователь поисковой системы Google, который взаимодействовал с нею в период с 25 октября 2006 года по 30 сентября 2013 года. Присоединиться к иску можно до 31 июля.

По данным SFGate, на данный момент сумма компенсации для одного истца составляет около $7,70. Это связано с тем, что сумма после оплаты услуг адвоката делится на равные части между всеми заявителями. Ожидается, что компенсации начнут выплачивать в октябре 2023 года.