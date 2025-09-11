Исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Бруно Ретайо заявил, что правоохранительные органы проводят около 50 операций по всей стране для того, чтобы подавить протесты и возобновить работу ключевых объектов инфраструктуры. Об этом 10 сентября сообщил телеканал BMFTV.

Ретайо уточнил, что операции проходят в основном на автодорогах и складах. По его словам, блокады протестантов препятствуют гражданам Франции.

Кроме того, в МВД страны сообщили о том, что в акциях протеста приняли участие практически 200 тыс. человек. Правоохранители арестовали 540 человек, в том числе 210 в Париже.