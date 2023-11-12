Шествие против антисемитизма в воскресенье в Париже, по данным префектуры полиции, собрало 105 тысяч демонстрантов.

Во главе колонны с лозунгом «За республику против антисемитизма» шли государственные и общественные деятели. Среди них были председатели обеих палат парламента и инициаторы манифестации Яэль Брон-Пиве и Жерар Ларше, премьер-министр Элизабет Борн, мэр Парижа Анн Идальго, бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

В марше приняли участие представители националистического «Национального объединения» и крайне правой партии «Отвоевание» Эрика Земмура. Левая «Непокоренная Франция» проигнорировала эту акцию, сославшись на несогласие с участием в марше этих двух политических партий, которые она расценивает как ксенофобские.

Президент страны Эммануэль Макрон не участвовал в шествии, но накануне в письме к французам он поддержал эту инициативу и резко осудил проявления антисемитизма, подчеркнув, что «Франция, в которой наши еврейские сограждане испытывают страх, — это не Франция».

По его словам, этот гражданский марш должен был показать Францию, «объединенную своими ценностями и своим универсализмом».