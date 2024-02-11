Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений, а также дополнительный экзамен по информатике и географии для абитуриентов, выбравших на пробных экзаменах в рамках приема в вузы подгруппы RK и Rİ 1-й группы специальностей, а также подгруппы DT и TC 3-й группы специальностей соответственно. Об этом Report сообщили в Центре.

По предварительной информации, один человек был отстранен от экзамена из-за обнаружения у него мобильного телефона, а еще один пытался списывать, по обоим нарушениям ведутся проверки.

Обработка экзаменационных материалов в ГЭЦ будет начата 12 февраля. Результаты экзамена будут объявлены в 2 этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами, итоговая оценка же будет представлена ​​в течение шести недель, после проверки эссе по иностранному языку.