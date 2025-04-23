Правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла на переговоры в столицу США. Об этом глава правительства сообщил в Телеграм в среду, 23 апреля.

«Вместе с правительственной командой начинаем работу в Вашингтоне на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и МВФ. Запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС», — написал он.

По словам Шмыгаля, благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год закрыты. Во время Spring Meetings будут обсуждаться потребности нашего государства на 2026 год.

«Особое внимание будет уделено финансированию восстановления, конфискации замороженных российских активов, привлечению инвестиций», — добавил глава правительства.

Отметим, что Шмыгаль ничего не сообщил о возможном подписании соглашения с США по минералам. А согласно ранее утвержденному меморандуму, до 26 апреля ожидалось, что «переговорные группы отчитались о прогрессе».