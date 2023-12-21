Летом в греческих СМИ появилась информация о том, что гражданин Швеции азербайджанского происхождения Эмин Мирзоев был задержан в международном аэропорту Афин по обвинению в терроризме.

Прибывший в Грецию из Испании Э.Мирзоев был задержан 2 июля во время прохождения паспортного контроля при попытке вылета из Афин в Стамбул на основе ордера Европола. Согласно обвинению, Мирзоев 26 декабря 2022 года подстрекал третьих лиц к подрыву бомбы в жилом доме в Стокгольме, а также имеет причастность к взрыву в шведском городе Фарста 31 декабря прошлого года.

Содержащийся все это время в греческой тюрьме Коридаллос 22-летний Эмин Мирзоев отрицал все обвинения.

Как сообщил # отец Э.Мирзоева Руфат Мирзоев, конкретных обвинений против него не было выдвинуто.

«Ему сказали, что он подозревается в организации взрывов в Швеции. Греческие СМИ подхватили эту новость и написали, что мой сын является террористом и даже написали его имя, хотя по закону они не имеют право разглашать имя подозреваемого и называть его преступником до решения суда», — рассказывает он.

По словам Р.Мирзоева, его сына содержали в плохих условиях в камере без санузла.

«Еду давали через день, камера не отапливалась, для отправления нужды в камере было ведро, хотя туалет находился буквально в двух шагах от камеры. Раз в неделю купали его ледяной водой из шланга, надзиратели презрительно называли моего сына «турком». В камере даже не включали свет. Не дали даже одеяла. После моего сына доставили самолетом в Стокгольм. Здесь уже ему предъявили конкретные обвинения. Есть подозрения, что он является неким террористом, который в чате представлял себя как «Корлеоне» и давал указания по организации взрывов. При проверке его мобильного телефона оказалось, что он никогда не заходил в этот чат.

По уголовному делу о взрывах проходят семь человек и все они на допросах и в суде заявили, что никогда не слышали и не видели Эмина Мирзоева. Через 6 месяцев содержания под стражей, 19 декабря, он был освобожден, а 21 числа суд снял с него все обвинения. Шведские силовики объяснили эту ситуацию тем, что они перепутали Эмина с другим человеком и принесли свои извинения», — сообщил Руфат Мирзоев.

Он также выразил благодарность посольству Азербайджана в Греции за оказание помощи его сыну в греческой тюрьме.

«Только из-за того, что мой сын по национальности азербайджанец, в греческой тюрьме к нему плохо относились. Сотрудники тюрьмы оскорбляли моего сына, обзывая «азербайджанской свиньей». Благодаря вмешательству посольства Азербайджана отношение надзирателей к моему сыну в тюрьме изменилось», — отметил он.

Председатель Конгресса азербайджанцев Швеции Эмиль Мирзоев сообщил # , что из-за того, что Эмин является его однофамильцем, проживающие в Швеции армяне решили, что он приходится ему сыном.

«Армяне – носители дашнакской идеологии использовали это, чтобы опорочить мое имя и даже не могли предположить, что Эмин всего лишь является моим однофамильцем, а не сыном», — отметил он.

По словам Эмиля Мирзоева, благодаря нанятому шведскому адвокату все обвинения с Эмина сняты, и он может даже потребовать компенсацию от властей Швеции за причиненный моральный ущерб.